Увлечение мобильной игрой сына дорого обошлось его матери

34-летняя жительница Карелии обратилась в полицию после того, как мошенники похитили с ее счетов более 440 тысяч рублей. Оказалось, что жуликам доступ к счетам открыл ее сын. Подробности рассказали в региональном МВД.

Увлекающийся популярной мобильной игрой школьник прочитал в одном из чатов, что при выполнении ряда условий его герой может получить преимущество. Следуя инструкции, школьник взял гаджет матери и передал незнакомцам данные, благодаря которым они получили доступ к счетам женщины.

Жулики похитили часть денег, прежде чем банк заблокировал неправомерную операцию. Стражи порядка организовали проверку. // фото unsplash.com