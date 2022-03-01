01 марта 2022, 14:32
Авария в центре Сортавалы попала на видео
Городская камера наблюдения сняла, как два автомобиля не поделили перекресток
Сегодня в 7:59 утра в центре Сортавалы произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, на перекрестке не уступил дорогу машине, которая ехала по главной дороге.
В результате столкновения транспортные средства получили значительные повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.