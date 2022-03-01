01 марта 2022, 14:30
Двое мужчин во время драки разнесли кафе на Кукковке
Сотрудники заведения общепита вызвали росгвардейцев из-за устроивших потасовку гостей
Нетрезвые гости кафе на Кукковке в минувший понедельник устроили потасовку. В ходе драки двое мужчин повредили интерьер.
Персонал заведения вызвал на помощь сотрудников вневедомственной охраны. 39-летнего нарушителя задержали и передали полиции Петрозаводска, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В сетевом магазине в Кондопоге подросток попытался украсть ром. В торговую точку также вызвали роснвардейцев. Несовершеннолетнего задержали и передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. (фото pixabay.com, StockSnap)