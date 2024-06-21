Аутлет-деревню Zsar у границы с Россией хотят продать в течение месяца

Финскую аутлет-деревню Zsar, расположенную рядом с пунктом пропуска «Торфяновка» (Ваалимаа), надеются продать в течение месяца. Об этом сообщает портал 47news.ru со ссылкой на издание Etelä-Saimaa.

К опустевшему из-за отсутствия русских туристов «городку» с десятками магазинчиков проявили интерес несколько финских компаний.

Со слов юриста Матти Маннера, управляющего имуществом обанкротившейся деревни, есть два-три оператора, с которыми ведутся переговоры. Сделку хотят заключить в течение месяца.

Аутлет-деревню построили для российских шопинг-туристов в 2018 году, но сначала она опустела из-за пандемии, а потом – из-за специальное военной операции. Инвестиции в строительство составили 35 миллионов евро, еще 15 миллионов евро вложили арендаторы. // фото unsplash.com