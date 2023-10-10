Финскую аутлет-деревню Zsar выставили на торги из-за банкротства

Расположенная рядом с российской границей финская аутлет-деревня «Царь» обанкротилась. В итоге Zsar Outlet Village выставили на аукцион, передает «Фонтанка», ссылаясь на финские СМИ.

Аутлет-деревню открыли в 2018 году в полукилометре от КПП Ваалимаа (Торфяновка). Центр был рассчитан на шопинг-туристов из России. Там работало несколько десятков магазинов с вещами премиальных и люксовых брендов.

Инвестиции в строительство составили 35 миллионов евро, еще 15 миллионов евро вложили арендаторы. Однако бизнес не пошел: сначала случилась пандемия ковида, потом границу для россиян закрыли из-за спецоперации на Украине. Комплекс закрылся в прошлом декабре, потом обанкротился. // фото: unsplash.com