Штаб сухопутных войск НАТО появится в Финляндии

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создадут в Финляндии, передает ТАСС. Это подтвердил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Министр сообщил, что все страны НАТО дали согласие на то, чтобы в Финляндии появилась штаб-квартира НАТО. По его мнению, эти решения укрепят безопасность Суоми.

Зарубежные СМИ сообщали, что штаб НАТО в странах Северной Европы создается в финском Миккели примерно в 140 км от границы с Россией. // фото freepik.com/ wirestock