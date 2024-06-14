В Финляндии сообщили о четырех нарушивших границу российских самолетах

Пограничная служба Финляндии выпустила заявление по итогам предварительного расследования инцидента в небе над границей, произошедшего в понедельник, 10 июня.

Напомним, в тот день в Финляндии сообщили, что российский военный самолет нарушил границу и оказался в воздушном пространстве страны. Выяснилось, что самолетов было четыре - два бомбардировщика и два истребителя, говорится в пресс-релизе пограничников. Российские самолеты углубились в воздушное пространство Суоми на 2,5 километра в районе города Ловииса.

Расследование инцидента будет продолжено на следующей неделе, отмечается в заявлении пограничной службы. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo