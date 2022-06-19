Астрологи рассказали, у кого улучшится финансовое положение

Начало недели обещает быть активным. К вам могут прийти новые идеи, хотя и не все из них окажутся удачными. Лучше всего их зафиксировать и обдумать ближе к середине недели, когда возрастет внимание к мелким деталям и практическая хватка. В это время противопоказаны короткие поездки — скорее всего, они пройдут неудачно и потребуют больших нервных затрат. В середине недели работайте над самодисциплиной, занимайтесь серьезными делами, требующими внимания и аккуратности. Конец недели будет довольно спокойным. В этот период можно заниматься благоустройством дома и приусадебного участка, а также решением финансовых проблем.

Источник: astro-ru.ru

Овнов, состоящих в браке, будет возмущать пассивная позиция партнера и его нежелание принять участие в семейных делах. Ваши инициативы могут не находить поддержки и понимания. Вместо того чтобы заниматься выяснением отношений, звезды советуют вам переключиться на позитивную деятельность.

Для Тельцов, переживающих период романтической влюбленности, начало недели складывается благоприятно. Сделайте все от вас зависящее, чтобы удивить и порадовать любимого человека. Вторая половина недели подходит для задушевных бесед с друзьями.

Близнецам захочется благоустроить свое жилье. Это хорошее время для покупки товаров для дома. Если у вас есть дача, то выезд за город и работа с землей прибавят вам бодрости и сил. Во второй половине недели улучшится ваше финансовое положение.

У Раков в первой половине недели усилится интерес к общению со знакомыми, родственниками, соседями. Вам захочется поделиться с ними своими мыслями и чувствами. Частыми и приятными будут поездки, во время которых вы сможете познакомиться с интересными людьми.

Львы смогут успешно решить финансовые вопросы. Не исключено, что вы позволите себе крупные покупки. Это время звезды советуют провести дома, среди близких людей, поскольку во время поездок есть риск попасть в неприятную историю: например, стать жертвой обмана.

У Дев наступает хороший период для неформального общения и достижения гармонии в супружеских отношениях. Вы можете заново открыть для себя партнера, лучше узнать его характер. В то же время вы можете столкнуться с поломками техники и дополнительными расходами, связанными с ее ремонтом.

Весам звезды не советуют ставить перед собой трудновыполнимые задачи. Скорее всего, вы будете полны сомнений в целесообразности тех или иных поступков. Пусть эти дни пройдут для вас в спокойствии. Вторая половина недели создаст благоприятные внешние условия для достижения целей.

У Скорпионов активизируются контакты с друзьями и единомышленниками. Речь идет прежде всего о неформальном общении. Вторая половина недели складывается благоприятно для романтических отношений. Возможны знакомства во время туристических поездок, курортные романы.

У Стрельцов могут осложниться отношения с друзьями. Лучше пока прекратить контакты с ними. Между тем это хорошее время для отстаивания своих интересов. Смелость и прямолинейность будут вполне оправданными. Вторая половина недели принесет мир и гармонию в семейную жизнь.

Козерогам вряд ли удастся быстро получить желаемое. Лучше попытаться отыскать обходные пути к вашей цели. Если у вас есть человек, мнением которого вы дорожите, обязательно посоветуйтесь с ним. Любые дружеские контакты в это время будут доставлять вам удовольствие, а супружеские отношения окрепнут.

Водолеям в начале недели следует позаботиться о своей репутации. Она напрямую будет зависеть от того, насколько хорошо вам удастся справляться со взятыми на себя обязательствами. Вторая половина недели благоприятствует оздоровительным и лечебно-профилактическим процедурам.

Для Рыб, состоящих в супружеских отношениях, неделя складывается благоприятно. Предоставьте своему партнеру полную свободу действий, чтобы он мог проявить инициативу. Это не лучшее время для финансовых заимствований. Постарайтесь не брать и не давать денег взаймы. // Фото: pixabay.com