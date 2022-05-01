Астрологи рассказали, что поможет добиться успеха в ближайшие дни

В начале недели лучше не обращать внимания на советы и не поддаваться провокациям со стороны окружающих. Также стоит держаться подальше от людей, с которыми вы находитесь в ссоре, дабы не усугубить конфликт. Старайтесь сдерживать свои эмоции, быть приветливее в общении. Вторая половина недели благоприятна для новых знакомств, разговоров с интересными людьми. Удачными в это время будут короткие развлекательные поездки. В выходные вы можете почувствовать скованность в общении и замедленность реакций. Чтобы добиться успеха в этот период, сделайте ставку на доброжелательность и включите обаяние.

Источник: astro-ru.ru

Овнам стоит уделить особое внимание своему здоровью. Старайтесь более равномерно распределять нагрузки. Это хорошее время для восстановления доброжелательных отношений с окружающими. Старайтесь не обсуждать острые и болезненные темы со своим партнером.

У Тельцов может возникнуть напряженность в романтических отношениях. Возможно, до вас дойдет какая-то информация, которую вы захотите обсудить с любимым человеком. В разговоре не следует затрагивать финансовые вопросы. Вторая половина недели подходит для отдыха и релаксации.

Близнецам необходимо проявлять особый такт во взаимоотношениях с близкими родственниками. Если между членами семьи произойдет конфликт, постарайтесь дистанцироваться. Начиная с середины недели вас ждет время, наполненное оптимизмом и радостными впечатлениями.

У Раков начало недели — не лучшее время для поездок и свиданий. Четверг и пятница благоприятны для отдыха и духовных практик в уединенной обстановке. Хорошо проявлять милосердие, бескорыстно помогать людям. В конце недели уделите больше внимания родным и близким.

У Львов могут возникнуть проблемы, связанные с материальными потерями. Звезды предостерегают вас от крупных расходов. Покупки, которые вы сделаете в эти дни, окажутся неудачными. В середине недели активизируются контакты в интернете. В субботу и воскресенье лучше воздержаться от поездок за город.

Девам будет трудно удержать себя от резких и прямолинейных поступков. Нежелание считаться с мнением близких может привести к напряженным ситуациям. В четверг и пятницу вы станете более заметной фигурой, на вас будут обращать больше внимания. В конце недели нежелательно давать и брать деньги взаймы.

Весы в начале недели могут оказаться в ситуации, когда их свобода действий будет ограничена. Это может быть связано с ухудшением самочувствия. В середине недели наступит замечательный период для восстановления гармонии в супружеских отношениях. На выходных проявите больше внимания по отношению к партнеру.

Скорпионам не рекомендуется проводить время в дружеских компаниях. Вы почувствуете, что отношения с друзьями складываются не столь доброжелательно, как хотелось бы. Середина недели подходит для ремонтных работ и наведения порядка в доме. Выходные благоприятны для расслабленного отдыха.

Стрельцы будут настроены на решительные действия ради достижения своих целей. При этом избегайте прямолинейности и фанатизма. В четверг и пятницу наступает замечательное время для влюбленных. Делайте приятные сюрпризы людям, которые вам дороги. Субботу и воскресенье лучше провести дома.

Козерогам будут в радость семейные хлопоты. Можно переставлять мебель в квартире, заниматься генеральной уборкой, ремонтом, украшением своего жилища. На выходных в семье могут несколько ухудшиться отношения, однако не стоит придавать этому серьезного значения.

Водолеи могут столкнуться со стрессовыми ситуациями, в результате которых придется потратить много энергии. Воздерживайтесь от поступков, которые сопряжены с риском получения травм. Середина недели — хороший период для выезда за город с друзьями. Выходные лучше провести дома, в кругу семьи.

У Рыб, состоящих в браке, могут ухудшиться семейные отношения. Вам будет трудно понять мотивы поведения партнера, который будет игнорировать ваше мнение или скрывать от вас какие-то свои поступки. Ситуация не затянется надолго: уже с середины недели в семье воцарится мир и гармония. // Фото: pixabay.com

