Артем Козлов стал чемпионом России по стрельбе среди глухих

Карельский спортсмен Артем Козлов успешно выступил на чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Престижные соревнования проходят в Казани. Они собрали ведущих спортсменов со всей страны.

Сегодня, 1 марта, удача улыбнулась стрелку из Карелии. Мастер спорта международного класса Артем Козлов занял первое место и завоевал золото чемпионата. Фото источника