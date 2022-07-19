Арестованные за долги машины распродают на торгах

Список арестованного и выставленного на торги имущества должников опубликовала пресс-служба УФССП Карелии. В перечне есть несколько автомобилей.

Их продают в разных районах республики. Так, в Петрозаводске на торгах можно приобрести Mitsubishi Lanser, произведенный в 2005 году. Его начальная цена составляет 270 200 рублей

В Надвоицах реализуют Peugeot 408, выпущенный в 2012 году. За него просят 314 500 рублей, но окончательную цену установят на публичном аукционе.

Седельный тягач Scania 1996 года выпуска выставили на продажу в Кондопоге за 496 995 рублей. Это ниже, чем среднерыночная стоимость. // Фото: pxhere.com