19 июля 2022, 19:47
Арестованные за долги машины распродают на торгах
Судебные приставы дополнили список выставленного на продажу имущества
Список арестованного и выставленного на торги имущества должников опубликовала пресс-служба УФССП Карелии. В перечне есть несколько автомобилей.
Их продают в разных районах республики. Так, в Петрозаводске на торгах можно приобрести Mitsubishi Lanser, произведенный в 2005 году. Его начальная цена составляет 270 200 рублей
В Надвоицах реализуют Peugeot 408, выпущенный в 2012 году. За него просят 314 500 рублей, но окончательную цену установят на публичном аукционе.
Седельный тягач Scania 1996 года выпуска выставили на продажу в Кондопоге за 496 995 рублей. Это ниже, чем среднерыночная стоимость. // Фото: pxhere.com