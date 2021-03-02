Антимонопольная служба высказалась о повышении тарифов на вывоз мусора
Федеральная антимонопольная служба России продекларировала свою позицию в отношении возможного изменения тарифа на вывоз мусора для населения, сообщает Карельское УФАС.
До настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой Минприроды о включении средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора для населения. Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения,
– дословно говорится в сообщении.
Антимонопольщики заявляют, что активно работают над регулированием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и принимают все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов на эту услугу. Служба продолжает внимательно следить за изменением тарифов.
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