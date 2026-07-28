«Анна на шее»: вечер Чехова пройдет в Карельской Филармонии

Гениальные мелодии композитора Валерия Гаврилина сделали сюжет рассказа классикой и легендой ХХ века

Фото: афиша "Анна на шее"

Карельская филармония и оркестр «Онего» 5 апреля приглашают на вечер, посвящённый 165-летию Антона Павловича Чехова (6+).

Фабула чеховского рассказа «Анна на шее» чрезвычайно банальна: неравный брак между благородной невестой из обедневшей семьи и несимпатичным состоятельным женихом, который старше её в несколько раз. Композитор Валерий Гаврилин очень любил рассказы Чехова, ему были близки деликатность героев, их чистая, светлая грусть. «Анна на шее» вдохновила Гаврилина на создание музыки к телебалету, который получил название «Анюта». «В “Анюте” есть не только что танцевать, но и что играть» – сказала великая балерина Екатерина Максимова, которая считала Анну своей лучшей ролью. Гениальные мелодии Гаврилина сделали незатейливый сюжет рассказа «Анна на шее» классикой и легендой ХХ века.

В музыкально-литературной композиции «Анна на шее», которая состоится в Карельской филармонии 5 апреля, музыка Гаврилина и слово Чехова образуют единое целое. За чинными, сентиментальными вальсами, торжественными и помпезными маршами, рисующими быт провинциальной России конца XIX века, скрыты целые жизни с изломанными человеческими судьбами и вечный выбор: «любовь или благополучие».

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Художественное слово: заслуженные артисты Карелии Александр Картушин и Наталья Мирошник.

В программе: рассказ А. Чехова, музыка В. Гаврилина.

Начало в 18:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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