Андрей Мазуровский: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Текст: Андрей Мазуровский

Накануне таких событий, как выборы Главы республики, традиционно проводятся массовые яркие мероприятия, и в них принимают участие государственные чины и известные политики, от которых многое зависит в решении проблем региона. Видимо, в связи с этим в Карелию приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который на совещании в Петрозаводске 25 августа заявил, что в Карелии необходимо обеспечить устойчивое российское телевещание и мобильную связь. Он отметил, что считает важным на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО развивать приграничные и арктические районы республики в социальном и экономическом плане.

- Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях. В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание,

- уточнил Патрушев.

Скажу откровенно, меня обрадовало это заявление. Думаю, что все жители приграничных районов восприняли эти предложения с надеждой на реализацию их многолетних чаяний. Ведь, несмотря на достаточно большой за последние несколько лет приток в республику денежных средств, северным приграничным районам доставались немного, а проблем, требующих решения, накопилось за многие годы предостаточно.

Конечно же, одна из главных проблем - плохие дороги. А когда нет соответствующих категориям дорог, нет и устойчивого регулярного автобусного сообщения. Именно эта проблема вызывала многочисленные жалобы, в частности, от жителей Муезерского района, не имеющих возможности добраться до больницы или по другим важным делам в районный центр.

А расстояния между населенными пунктами на севере немалые. Здесь на такси не добраться, да и средств на частные перевозки у пенсионеров и безработных просто нет.

В свое время много было отправлено обращений, писем в соответствующие инстанции и по проблеме отсутствия устойчивой мобильной связи и интернета. Проводились неоднократно совещания в Законодательном собрании РК. Правда те, от кого это зависело, объясняли такое положение отсутствием у них достаточных финансовых средств и заинтересованности во вложении инвестиций. Понять их можно, но согласиться с тем, в какой ситуации оказались жители северных приграничных районов, тоже невозможно.

Наша газета писала о жителях Мотки и других небольших населенных пунктах, которые просто не могли позвонить, чтобы вызвать скорую помощь заболевшему человеку. Люди останавливали проезжавшие мимо машины и просили водителя вызвать неотложку. Ужасно, но так происходит в отдаленных поселках и сегодня. Именно тогда я обратился к депутатам с предложением создать рабочую группу по выходу из кризиса первичной медицинской помощи. Работа этой группы позволила еще до пандемии сделать реальный глубокий анализ состояния этой сферы и направить в Москву наши предложения.

В других населенных пунктах пожилым людям (именно такая категория жителей в основном проживает в удаленных поселках и деревнях) приходилось взбираться на гору и иную возвышенность, чтобы как-то найти возможность дозвониться до нужного абонента.

А вот в одном маленьком населенном пункте мы обнаружили необычный экспонат, напоминающий систему солнечных батарей. Попытки найти информацию о том, что это, кто и для чего строил, не увенчалась успехом, благо, что эта конструкция бережно сохранялась на территории одного учреждения.

В это время все были озадачены внедрением интернета в сельские школы. На установку деньги были предусмотрены, но при этом отсутствовали средства на регулярное пользование им и улучшения его качества.

Итак, хорошие дороги, связь, интернет - эти, казалось бы, незаменимые атрибуты нашего времени для приграничных районов были недосягаемыми, нереальными, недоступными.

И вот руководству республики обозначена задача решить эти проблемы, естественно, при соответствующей финансовой поддержке федерального центра. Как правило, рекомендации руководителей такого уровня завершаются конкретными делами. И средства и силы найдутся! Хотелось бы верить, что при разработке соответствующей программы найдут свои решения и другие социально-экономические проблемы: строительство и капитальный ремонт школ, детских объединений, клубов, очистных сооружений и так далее.

Причина постановки этих задач всем понятна. С искренним сожалением мы восприняли изменение статуса нашего давнего и, как нам казалось, дружественного соседа - Финляндии. Укрепляли побратимские связи, сотрудничали в разных областях нашей жизни, с удовольствием ездили на соревнования, рыбалку, новогодние праздники, радушно принимали гостей у себя и т. д. Практически ни одно социально значимое мероприятие хоть в столице Карелии, хоть в маленьком поселке не обходилось без участия представителей соседней страны.

Начавшийся в Европе хаос в международных отношениях коснулся, к сожалению, наших соседей. Вместо добрых соседей власти соседней страны стали видеть в нас опасных врагов. Жаль, что все так случилось.

Казалось бы, у такой ситуации не может быть плюсов, однако, как оказалось, это не так. Обстоятельства заставляют Россию укреплять свои границы. Власть страны готова направить определенные средства на развитие приграничных районов, в первую очередь тех, от которых зависит безопасность границы: дороги, связь и создание определенной инфраструктуры для размещения тех, кто будет стоять на страже границ. У нас в Петрозаводске есть яркий пример того, как меньше, чем за один год, было построено прекрасное учебное заведение - Президентский кадетский корпус. Ведь все можем, когда захотим! Будем надеяться, что это именно так.

Единственное, жаль, что все как в поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». // Фото: Markus Spiske / unsplash.com