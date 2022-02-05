Альпака прокатилась в московском метро

Ютуб-канал «Новости Москвы» опубликовал удивительное видео: в московском метро пассажиры засняли необычную сцену: по перрону и по вагонам Кольцевой линии гуляла дикая южноамериканская лама — альпака. Это животное ростом около метра в холке и весом около 70 килограммов.

Поездку с альпакой совершила обычная пассажирка. По правилам ее не должны были пускать в метро, но служба безопасности «пожалела» ее.

Как заявила сама хозяйка ламы — дрессировщица Анна Кранц, — в метро она спустилась с животным вынужденно. Возникла проблема с автомобилем, а проехать нужно было всего одну станцию.