Алименты для пособий начнут считать по-новому

С 1 марта изменится порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия. Больше не будет привязки к минимальному размеру оплаты труда. Ориентиром для расчета станет средняя зарплата по региону, сообщает РИА Новости.

Порядок вычисления алиментов останется прежним, будет скорректирован их учет при назначении единого пособия.

«Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», - пояснил изданию доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что при наличии судебного решения или приказа в вопросе учета алиментов ничего не изменится: «Как и прежде, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы».

С весны алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов возьмут данные Росстата, при их отсутствии - показатели за год, предшествующий предыдущему.

