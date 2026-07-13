Александр Петров стал новым амбассадором МегаФона

Оператор объявил о новой главе в истории бренда: лицом обновлённой концепции стал актёр Александр Петров, который воплощает ключевые ценности компании — надёжность, доверие и искренность

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

МегаФон, по-прежнему оставаясь оператором № 1 по скорости и покрытию, несёт ответственность за качество продуктов и услуг, предлагает самое широкое покрытие, высокую скорость мобильного интернета, достойный уровень голосовой связи, технологичность, качественную защиту абонентов от киберугроз и заботу обо всей семье. Именно свою надёжность и эмоциональную связь с клиентом оператор выражает в обновлённом позиционировании.

Новым лицом бренда стал актёр Александр Петров — один из самых успешных артистов в стране и лидер в рейтинге зрительских симпатий. Его образ на экране и в жизни транслирует ценности МегаФона: надёжность, справедливость, доверие и искренность.

Стартовой кампанией 2026 года станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отражена позиция мобильного оператора: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.

Я рад присоединиться к команде МегаФона. Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории — всё это есть в МегаФоне,

— поделился Александр Петров.

Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут «ближе к клиенту» — а точнее, «в диалоге» с ним: в частности, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь, анализирует полученные данные, слышит аудиторию и старается претворить в жизнь её запросы. Это станет ещё одним шагом к пониманию потребностей абонентов и созданию уникального клиентского опыта.

Мы на важном этапе трансформации: МегаФон — не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель — заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом,

— рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

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