Актера Кологривого и съемочную группу Бондарчука эвакуировали из Ирана

Россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.

Группу россиян, среди которых был актер Никита Кологривый, а также съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, эвакуировали в Азербайджан.

В российском МИДе сообщили, что в ночь на 14 июня первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок госграницы между Ираном и Азербайджаном через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара». Кроме россиян в числе эвакуированных были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.Съемочная группа Бондарчука работала в Иране над сериалом «Трудно быть богом».

Российское дипведомство поблагодарило азербайджанскую сторону за предоставленный транспорт до Баку, размещение группы в гостинице и содействие в возвращении граждан на Родину.

МИД России просит воздержаться от поездок в Израиль и Иран, покинуть небезопасные районы и соблюдать меры предосторожности.

По сообщению Ассоциации туроператоров России, в Израиле и Иране может находиться до 500 организованных и самостоятельных российских туристов, писала газета «Ведомости». © «Петрозаводск говорит»