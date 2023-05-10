Актера из фильма «Экипаж» нашли мертвым в Москве

Погиб заслуженный артист России Анатолий Елизаров. Об этом со слов осведомленного источника сообщает Regnum. Актера кино и театра нашли мертвым в его квартире в Москве.

Родные Анатолия Елизарова обеспокоились 8 мая – он не отвечал на звонки и не открывал дверь. К квартире на Серпуховском Валу вызывали сотрудников экстренных служб.

Они вскрыли дверь и обнаружили хозяина мертвым. Артист ушел их жизни в 80 лет. Он мог скончаться из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Анатолий Елизаров был известным мимом, актером и кинорежиссером, заслуженным артистом РФ и доцентом Российской академии театрального искусства.

Ег постановки Елизарова в жанре пантомимы имели успех в 55 странах, Елизарова называли «русским Марселем Марсо». Он также сыграл в картинах «Совсем пропащий», «Айболит-66», «Экипаж» и многих других. // кадр из фильма «Экипаж»/ Regnum