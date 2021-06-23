Актер из Карелии, снимавшийся у Тарковского, отмечает 90-летие

Игорь Донской, актер карельского драматического театра, отмечает 90-летие.

«Мощный, сильный, характерный, фактурный! От души поздравляем с юбилеем! Спасибо за созданные вами образы в кино и театре!»

- сообщается в паблике городского Дома культуры - «Помним его Воланда в «Мастере и Маргарите»!

Заслуженный артист Карелии снялся в 12 проектах. Его можно увидеть в фильмах «Стук в дверь», «Берега в тумане», «Подросток», «Комитет девятнадцати», «На исходе ночи», «Сад желаний» и других.

В фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» Донской сыграл роль Иисуса Христа.

Донской родился в 1931 году в Омске. В 1946-1948 гг. - ученик художника Омского драматического театра, в 1948-1952 гг. - актер вспомогательного состава Омского драматического театра. В 1952-1956 гг. служил в Советской армии. В 1956-1965 гг. - актер Омского драматического театра, в 1965-1997 гг. - актер Петрозаводского музыкального драматического театра. С 1997 года – один из организаторов и актер Петрозаводского театра «Творческая мастерская». С 1999 года живет в Финляндии. Занимается литературной деятельностью. (фото kino-teatr.ru)