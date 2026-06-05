Акция от NOVA: скидка 9% на новостройку при продаже вашей квартиры

Предложение действует на квартиры в ЖК «Компас-3» и жилом доме «Настоящий»

Фото: Нова-реалти

Компания ООО «НОВА‑РЕАЛТИ» запустила акцию «Переезжай в новостройку. Скидка 9 % при продаже вторичной недвижимости». Если вы хотите обновить жилищные условия, это предложение позволит сэкономить на покупке квартиры в современных жилых комплексах.

Как это работает?

Продайте свою квартиру через NOVA и получите скидку 9 % на новую! Средства пойдут либо в счёт первоначального взноса, либо в счёт оплаты части стоимости квартиры.

На что распространяется скидка?

Акция действует на квартиры в двух объектах:

ЖК «Компас‑3»: квартиры площадью от 26,5 до 59 кв. м на этажах со 2‑го по 23‑й.

Жилой дом «Настоящий»: квартиры площадью от 42,6 до 66,1 кв. м на этажах с 3‑го по 7‑й.

Как участвовать?

Для получения скидки необходимо выполнить все условия:

Заключить договор участия в долевом строительстве на квартиру, участвующую в акции.

Подписать с ООО «НОВА‑РЕАЛТИ» договор на оказание услуг по реализации вашей вторичной недвижимости.

Продать вторичное жильё при содействии ООО «НОВА‑РЕАЛТИ».

Полностью оплатить услуги организатора.

Важные детали

Скидка 9 % рассчитывается от стоимости квартиры, указанной на официальном сайте организатора на дату заключения договора.

Скидка не выплачивается наличными, не передаётся третьим лицам и не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Сроки акции

Предложение доступно с 15 февраля по 31 декабря 2026 года включительно — или до момента реализации всех акционных квартир, либо до досрочного прекращения акции по решению организатора.

Подробности можно узнать в отделе продаж по адресу: пр.Комсомольский, 29, по тел. (8142) 59-47-47 и на сайте.

Проектная декларации объектов – на сайте наш.дом.ру.

На правах рекламы.ООО «НОВА‑РЕАЛТИ», ИНН 1001275627. ERID: