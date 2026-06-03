Академия Тор: обучение IT-специалистов в Петрозаводске

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий в Петрозаводске приглашает 21 февраля на день открытых дверей

Хотите знать, в чем преимущества работы в IT-сфере? Мечтаете учиться в современном учебном заведении, получить престижную профессию и работать в топовых IT-компаниях?

Начните с качественного и актуального профессионального образования. Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP» презентует свои образовательные программы:

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн

Цифровой маркетинг, медиа и пиар

Эксперт по кибербезопасности

В программе презентации вы узнаете о самых востребованных профессиях будущего, почему стоит задуматься об IT-образовании, какие перспективы ждут студентов и о гарантиях трудоустройства выпускников Академии ТОР.

Основная цель IT-Колледжа «Академия TOP» - подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.



Вы хотите успешного будущего? Приходите 21 февраля на День открытых дверей по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чарльза Гаскойна,4

Необходима предварительная регистрация.

Тел: +7(8142) 445-486

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730265193. 16+