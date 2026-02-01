Академия ТОП: высшее IT-образование, которое поможет построить карьеру

Поступить без стресса, выучиться без иллюзий, устроиться без ожиданий - Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП» 14 февраля приглашает на день открытых дверей (12+)

Фото: АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск

Каждый год выпускники задают себе один и тот же вопрос: как выбрать вуз, в котором диплом станет началом карьеры, а не её концом? Где обучение не отстаёт от реальности, а преподаватели знают индустрию изнутри — не по учебникам, а по опыту?

Есть вопросы, которые редко задают на официальных сайтах университетов:

· что будет, если программа устареет через год после вашего поступления?

· как учиться у тех, кто сам создаёт технологии, а не только о них рассказывает?

· можно ли гарантировать себе место в вузе, даже если не уверен в ЕГЭ?

В Московском Международном Университете Информационных Технологий «Академия ТОП» готовы говорить на эти темы открыто. День открытых дверей 14 февраля станет площадкой для диалога между абитуриентами, их родителями и представителями вуза о том, как превратить учёбу в реальный карьерный старт.

На мероприятии расскажут:

· как строится образование, которое не отстаёт от индустрии,

· кто на самом деле стоит у доски в наших аудиториях,

· какую стратегию можно использовать, если стандартный путь поступления кажется слишком рискованным,

· что значит «двойной диплом» и как это меняет карьерные перспективы.

Мы убрали из образования всё лишнее. Оставили только то, что ведёт к результату. Приходите — и вы увидите разницу между образованием для галочки и образованием для жизни,

— отмечает представитель вуза.

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на сайте.

Начало в 14 часов. Телефон приемной комиссии: 8 8142 44-54-86

Адрес: г. Петрозаводск ул. Чарльза Гаскойна, 4

Ваш диплом — это не конечная точка. Это стартовая площадка.

На правах рекламы. АНО ОВ ММУИТ " АКАДЕМИЯ ТОП ", ИНН 9715452770. ERID: