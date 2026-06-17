Аферисты от имени военных разводят на деньги тех, кто сдает жилье

Злоумышленники предлагают оплатить аренду жилья «государственными средствами», предназначенными военным

Фото: Петрозаводск говорит

Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана, сообщая жертве о готовности внести оплату за счет якобы государственных средств, предназначенных российским военным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

Так, мошенники находят на сайтах объявлений предложения о сдаче квартиры в аренду. Они откликаются на него, сообщая о желании снять жилье, представляются военнослужащими - или звонит женщина, якобы жена военнослужащего - и договариваются об аренде жилья. Оплату обещают «государственными средствами», поэтому потенциальной жертве говорят, что нужно прийти в банк. Позже якобы сотрудник банка просит арендодателя продиктовать номер карты и код из смс. Если человек выполняет эти действия, то он дает мошеннику возможность совершить банковские операции и лишается денег.

В МВД призывают не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не сообщать коды из смс.