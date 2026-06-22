Абитуриенты могут подать документы в учебные заведения Карелии

20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Сколько бюджетных мест выделено, как будут работать приемные комиссии рассказали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр просвещения Сергей Кравцов.

Приемная кампания – важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство – национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!

– заявил Дмитрий Чернышенко.

В этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности.

Единым электронным способом подачи документов в университеты с этого года является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. При этом для абитуриентов сохраняется возможность подать документы лично, придя в университет, или направить их по почте.

Для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале госуслуг появился сервис «Подбор вуза».

Участники специальной военной операции и их дети могут поступить по отдельной квоте – она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

В этом году указом Президента России Владимира Путина число вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования увеличилось с 6-ти до 17. И в 2026/2027 учебном году на бюджетные места в этих университетах планируется принять более 42,5 тыс. абитуриентов.

Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тыс. мест, большинство из них – на специальности и направления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук. Изучить предложения о целевом обучении от заказчиков можно на портале «Работа в России».

Нововведение этого года – «дни тишины». 3 и 7 августа, то есть в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием (например, отзывать). Это позволяет сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления и принять другого поступающего на данное бюджетное место невозможно.

За консультацией по общим правилам приема, в том числе по использованию Суперсервиса, целевому обучению, правилам приема иностранных граждан, а также по вопросам поступления в конкретный университет можно обратиться в Единый контакт-центр приемной кампании в вузы по телефону горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru. С 1 июня по 30 ноября включительно центр работает в круглосуточном режиме.