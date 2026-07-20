Абитуриентам предлагают получить востребованную профессию

В Петрозаводском кооперативном техникуме продолжается прием документов

В 1931 году потребительские общества Карелии приняли решение о необходимости подготовки кадров для своей многоотраслевой деятельности и учредили Петрозаводский кооперативный техникум. За эти годы более 20 тысяч специалистов и работников массовых профессий получили путевку в жизнь и овладели востребованными специальностями.

Подготовка ведется по следующим направлениям:

экономика и бухгалтерский учет

коммерция

банковское дело

право и организация социального обеспечения

сетевое и системное администрирование

Набор осуществляется на базе 9 и 11 классов на очную и заочную (по некоторым специальностям) форму обучения. Зачисление на заочное отделение производится на базе 11 классов или на базе профессионального образования. Прием в техникум происходит без вступительных испытаний и конкурса аттестатов. Обучение платное по всем специальностям, по договору оказания платных образовательных услуг.

Необходимые документы можно подать одним из следующих способов:

- лично в образовательную организацию (по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А);

- по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронной форме (на адрес: priem@koopteh.onego.ru).

Подробнее о направлениях и формах, а также стоимости обучения можно узнать по телефонам (8-8142) 78-05-21 (очное отделение), (8-8142) 78-40-32 (заочное отделение), а также в самом техникуме по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А.

//Фото: Фото: https://koopteh.onego.ru

На правах рекламы. ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, ИНН 1001020548