Жители Лумиваара и Терву получили доступ к мобильному интернету

Жители прибрежных поселков Лумиваара и Терву, расположенных в национальном парке «Ладожские шхеры» в республике Карелия, получили доступ к мобильному интернету на скорости до 50 Мбит⁄с благодаря новым станциям связи от МегаФона. Теперь местным жителям, а также многочисленным туристам и рыбакам доступна стабильная мобильная сеть как на берегу, так и в воде.

Ладожские шхеры – мелкие скалистые острова в изобилии рассыпанные по северо-западному и северному берегу Ладожского озера. Островные архипелаги, разделенные узкими проливами, привлекают большое количество туристов со всей страны. Сюда приезжают на отдых и рыбалку, за грибами и ягодами абоненты МегаФона из 70 регионов России.

Специалисты МегаФона развернули новые станции связи в посёлках Лумиваара и Терву, которые обеспечивают стабильной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом всех абонентов МегаФона, находящихся в данной локации. Теперь местному населению доступны все телекоммуникационные сервисы, которые есть у жителей крупных городов.

Новая инфраструктура не только повышает качество жизни местных жителей, но и делает более безопасным отдых туристов: теперь рыбаки и любители активного отдыха смогут чувствовать себя в безопасности, имея стабильную связь как со своими близкими, так и со спасательными службами.

Населенные пункты Лахденпохского района расположены в труднодоступной местности, где преобладает скалистый ландшафт, поэтому нашим специалистам пришлось применить инженерную смекалку, чтобы у каждого абонента МегаФона была стабильная связь. Инженеры развернули сеть в низком и среднечастотном диапазонах, что обеспечивает уверенное покрытие и достаточную емкость сети,

– отметил Павел Серяков, директор МегаФона в республике Карелия.

В этом году МегаФон модернизировал и построил более 120 объектов связи в республике Карелия. Мобильный интернет от МегаФона впервые появился в поселке Тиурула, на острове Каскисаари, а также вдоль заливов Нехволанлахти и Аролахти.