75-летний пенсионер из Беломорска плетет изумительные корзинки

В Беломорске корзинки Бориса Маркова, пожалуй, даже большая знаменитость, чем их создатель. В лицо Бориса Георгиевича, может быть, и не все знают, зато его творения в городе можно встретить повсюду, начиная от местной поликлиники и заканчивая маленькими магазинчиками, где они не в качестве товара, а как подарок от покупателя продавцам.

Сам 75-летний пенсионер в своем увлечении ничего особенного не видит и рассказывать о себе стесняется. О необычном хобби папы мы расспросили дочку беломорского умельца Наталью Михайлову.

«Петрозаводск говорит» начинает новый проект с говорящим названием «Карельские умельцы». В его рамках будем рассказывать о наших земляках с золотыми руками и небанальными увлечениями.

Плетением корзин Борис Марков увлекается с детства. В то время люди многие вещи делали своими руками. Раньше он плел корзины из березовой лучины. Сейчас не может заготавливать лучину в силу возраста, а руки требуют работы. Вот и нашел себе увлечение – плести из мебельной ленты.

Борис Георгиевич стал делать такие корзинки после выхода на пенсию. До этого работал в леспромхозе бульдозеристом, а после – аккумуляторщиком на железной дороге. Летом пенсионер с супругой живут на даче в поселке Идель Сегежского района, а на зиму перебираются в Беломорск. Зимой в маленьком городе заняться особенно нечем. А сидеть без дела люди этого поколения не умеют.

– У меня у самой дома много папиных корзинок, они универсальные. Храню в них все, что помещается. В маленькой – лекарства, в средней – аппарат для измерения давления, в корзинке побольше – мое вязание. Папа, даже когда едет в санаторий, всегда везет с собой полчемодана корзинок, чтобы потом всем их раздарить. Корзинки уже «разъехались» по разным городам и странам – и на Камчатку, и в Калининград, и в другие уголки России, и и в Финляндию,

– рассказывает Наталья.

Маленькую корзинку Борис Георгиевич может сплести за два-три часа, а на большую уходит один-два дня. Прелесть их в том, что использовать изделия можно для любых целей. В маленьких можно хранить разные мелочи, а с большими – ходить за грибами и ягодами.

Создатель дарит плоды своего труда всем друзьям, родственникам, знакомым и даже незнакомым. Те, кто хочет поддержать труженика, покупают корзинки.

А его дочка Наталья увлекается вязанием. И большинство своих творений, как папа, раздаривает, пополняет гардероб внуков и друзей. Продавать изделия тоже пытаются, но в семье, как говорится, «нет предпринимательской жилки».

Помимо плетения корзинок, Борис Георгиевич Марков вяжет мерёжу – снасть для ловли рыбы. Пока позволяло здоровье, был заядлым рыбаком и охотником. Да и сейчас летом в деревне понемногу рыбачит, используя собственные снасти.

Если вы или ваши знакомые – люди с умелыми руками, пишите нам по адресу ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Карельские умельцы». Одно правило: увлечение должно быть необычным.

Валентина Платонова

Фото Натальи Михайловой