17 февраля 2021, 13:48
Происшествия

630 тысяч рублей заплатили жители Лахденпохского района за кабанов

Районный суд не согласился предоставить охотникам рассрочку на выплаты

Лахденпохский районный суд признал двух охотников, И. и С., виновными в незаконной охоте, сообщает УФССП Карелии.

Ущерб от незаконной охоты, нанесенный государству, был оценен в 630 000 рублей. Документы о взыскании ущерба, причиненного преступлением, поступили к судебным приставам.

Должники обратились в Лахденпохский районный суд с заявлением о предоставлении рассрочки, однако суд не принял доводы заявителей, с учетом всех обстоятельств по делу и отказал в предоставлении рассрочки исполнения судебного акта.

Во избежание изъятия находящихся в собственности транспортных средств, должники выплатили сумму в полном объеме.

Фото с сайта kipmu.ru

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