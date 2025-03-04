62-летнего мужчину сбили на севере Карелии

На севере Карелии сбили мужчину, в ситуации разбирается дорожная полиция. ДТП произошло 3 марта около 20:45 в поселке Бабгуба.

Водитель автомобиля «Форд Мондео», по версии Госавтоинспекции, не выдержал безопасный интервал и наехал на человека, который находился на краю проезжей части.

62-летний пешеход получил травмы. Полиция проводит проверку.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ДТП в Прионежском районе. Днем 2 марта на 442-м километре федеральной магистрали. Водитель автомобиля «Ниссан Террано», ехавший из Петрозаводска в сторону Кондопоги, предпринял небезопасный маневр и выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан». 4 марта стало известно, что один из пострадавших в аварии скончался.