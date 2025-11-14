14 ноября 2025, 07:22
Происшествия

40-летняя женщина бесследно пропала в Петрозаводске

Добровольцам поискового отряда нужна помощь в поисках Натальи Барской
осенняя улица
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В карельской столице с 3 ноября не известно местонахождение 40-летней женщины. Об этом сообщили добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

В городе пропала Наталья Игоревна Барская. Какая одежда была на пропавшей женщине – не известно. Особых примет у разыскиваемой нет. Рост – 166 сантиметров, худая, русые волосы, серые глаза.

разыскиваемая женщина

Поисковикам нужна помощь наблюдательных горожан.

