31 декабря и в новогоднюю ночь в Карелии родилось двенадцать малышей

Под бой курантов в Карелии родились двенадцать малышей. 31 декабря и в новогоднюю ночь на свет появились шесть мальчиков и шесть девочек, сообщил в соцсети руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков.

За 2023 год в перинатальном центре на свет появились 3685 детей, из них 1869 мальчиков (50,7%) и 1816 девочек (49,3%), 50 – двоен и 1 тройня.

Впервые мамами стали 1377 женщин, у 1229 женщин были вторые роды, у 698 - третьи, у 323 - четвертые.

В 2022 году, в эти же сутки, родились пять малышей: 4 мальчика и 1 девочка. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa