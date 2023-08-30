31 августа в Петрозаводске открывается выставка пауков и скорпионов

Петрозаводчане смогут познакомиться с необычными и эффектными охотниками

31 августа в Петрозаводске открывается необычная выставка живых экспонатов под названием "Инстинкт хищника". При слове "хищник" у нас сразу возникает ассоциация с чем-то большим, сильным, свирепым, когтистым и зубастым. Но есть и иная порода хищников - те, которые живут рядом с нами, и которых мы практически не замечаем из-за их скрытности. Конечно же, речь идет об одних из самых ловких и успешных охотников на нашей планете - о пауках.

Пауки научились плести сети и пользоваться ими для охоты еще до того, как наш вид освоил каменные орудия труда. Они невероятно приспособлены к широкому спектру климатических условий и могут питаться разными типами добычи - от насекомых до птиц и мелких млекопитающих. А в их жутковатой внешности есть какое-то неуловимое очарование, заставляющее и бояться их, и в то же время притягивающее взгляд.

Кроме пауков, на выставке также будут представлены скорпионы и некоторые виды рептилий. У самых бесстрашных посетителей будет даже возможность сфотографироваться с самыми впечатляющими экземплярами. Вас ждет большое количество (около 100 видов) успешных хищников со всего земного шара, и каждый посетитель сможет получить незабываемые впечатления от соприкосновения с миром этих живых существ.

Выставка пройдет с 31 августа по 1 октября в ТЦ "Макси" на Ленина, 14, 2 этаж. Двери выставки открыты ежедневно с 11:00 до 20:00, стоимость билетов для детей составит 200 рублей, для взрослых - 300 рублей. У жителей города есть отличная возможность окунуться в удивительный мир пауков на выставке "Инстинкт хищника".

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