30% россиян готовы участвовать в новой программе формирования пенсии

Главными мотивами участия в новой программе россияне назвали государственные гарантии безопасности накоплений, рост личных доходов и гарантированную прибыльность не ниже инфляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и НПФ «Открытие».

16% опрошенных откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 13% стали делать пенсионные накопления недавно, 1-2 года назад. В общей сложности 29% россиян откладывают деньги на будущую пенсию (в Московском регионе этот показатель выше – 38%). 26% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 45% не откладывают деньги на старость. Из них 26% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.

Россияне пока слабо информированы о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года и призвана сформировать пенсионные накопления работающих граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам – 60 лет. Знают об этой программе только 14% опрошенных: больше всего в Москве и Московской области (21%), меньше всего в Приволжском федеральном округе (9%). Еще 37% «что-то слышали об этом». Ничего не знают о программе 49% респондентов (в столичном регионе 40%, на Дальнем Востоке и в Северо-Западном федеральном округе по 55%).

46% пока не могут ответить на вопрос, будут ли они участвовать в новой программе долгосрочных сбережений. Выразили такую готовность 30% (скорее да 22%, точно да 8%). Больше всего желающих предсказуемо в Москве и Московской области (38%), меньше всего в Северо-Западном федеральном округе (25%). Около четверти респондентов (24%) не хотят участвовать в этой программе.

Отвечая на открытый вопрос о том, что могло бы вас мотивировать на участие в новой программе долгосрочных сбережений (можно было давать более одного варианта ответа) 42% назвали безопасность накоплений за счет их страхования государством, 36% - повышение уровня своего дохода для возможности откладывать деньги, 35% - гарантированную доходность не ниже текущей инфляции, 32% - более стабильную обстановку в стране и российской экономике, 30% - прозрачную ежегодную отчетность об инвестициях, 26% - постоянное софинансирование от государства или работодателя.

*Опрос проведен 26 июля - 1 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.