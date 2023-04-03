30 человек пострадали при взрыве в петербургском кафе

Число пострадавших в стрит-баре в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 30.

24 человека были госпитализированы, еще 6 человек позднее обратились за помощью самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. В числе пострадавших есть подросток. Состояние 14-летней девочки оценивается как средней и легкой степени тяжести. Ее прооперировали.

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной, когда там выступал блогер и военкор Владлен Татарский. Момент ЧП попал в объектив городской камеры. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на дискуссионном клубе. Подарок на встречу принесла, предположительно, девушка, ее ищут. По информации «Фонтанки», в квартире девушки, которая может быть связана с произошедшим, завершились обыски.

СК Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства. // фото «Фонтанка»/ Алина Циопа