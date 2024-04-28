29 апреля ГТРК «Карелия» отмечает юбилей

ГТРК «Карелия» отмечает юбилей. Карельское телевидение начало свою работу в эфире 29 апреля 1959 года.

65 лет за плечами – немалый путь. Телевидение Карелии остается популярным и востребованным, благодаря работе профессионалов, знающих и любящих свое дело. Карельское телевидение подарило республиканским и федеральным телезрителям целую плеяду блестящих журналистов, без которых трудно представить себе телеэкран и радиоэфир.

Мы от души желаем нашим коллегам вдохновения, профессиональной смелости, любви и благодарности зрителей и слушателей! // Фото: rk.karela.ru