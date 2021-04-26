25 человек уже стали жертвами клещей в Карелии

Роспотребнадзор следит за эпидобстановкой по клещевым инфекциям. По сведениям на 22 апреля, в лечебно-профилактические учреждения Карелии с жалобами на присосавшихся клещей обратились 25 человек, из них 8 – дети. В Петрозаводске зарегистрировано 18 обращений, в том числе 7 детей.

Клещи атаковали жителей в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии проверила 36 клещей, снятых с людей.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3260 человек, в том числе 1280 - дети.

Отметим, что первый случай присасывания клеща в этом году был зарегистрирован 14 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района. Клещ атаковал 61-летнего мужчину 13 числа. (фото zooclub.ru)