Оперштаб опубликовал свежие данные по зараженным Covid-19 в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8803 человек. Умерли 356 пациентов, выздоровел - 6631. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2687 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 706, в Ленинградской области - 83, в Архангельской области - 70, в Вологодской области - 62, в Мурманской области - 23.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован у 4 771 372 человек. Скончались 108 588 пациентов.

Напомним, в Карелии 25 апреля болезнь выявлена у 38 человек. Фото clients-cdnnow.ru