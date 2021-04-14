24 апреля в Карелии пройдет «Библионочь»

В субботу 24 апреля в десятый раз пройдет традиционная всероссийская акция «Библионочь», сообщает паблик «Министерство культуры Республики Карелия».

Тема ночи в этом году: «Книга – путь к звездам», и посвящена она, как нетрудно догадаться, 60-летию первого полета человека в космос.

В этом году «Библионочь» пройдет в Карелии в гибридном формате – онлайн и офлайн. Общедоступные библиотеки республики представят свои программы, в которые войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с интересными людьми, поэтические чтения, викторины и конкурсы, посвященные науке, технологиям и космосу.

На библиовстречи приглашают детей и взрослых. Те их них, которые пройдут в стенах библиотек, состоятся с соблюдением необходимых мер

Знакомьтесь с программой акции, выбирайте мероприятие и присоединяйтесь к космической «Библионочи»!