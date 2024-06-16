22-летний стрелок из Карелии погиб на СВО

В суоярвском поселке Леппясюрья простились с погибшим в ходе специальной военной операции Лойкко Маркко Юхановичем. Боец погиб 30 мая, похороны прошли 15 июня.

Бойцу было 22, написала в соцсети депутат карельского парламента Татьяна Тишкова.

«Стрелок штурмовой группы, санитар, сын, брат, племянник, друг, наш земляк, настоящий мужчина, герой. Слова соболезнования маме Елене Владимировне, тете Маргарите Владимировне, родным и близким, друзьям и знакомым Маркко», - написала Тишкова. // фото vk.com/tatiana_tishkova/ unsplash.com/ Parth Natani