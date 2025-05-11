11 мая 2025, 17:33
Общество

200 миллиардов долларов к 2045 году обещал раздать Билл Гейтс

Астрономическая сумма будет инвестирована в развитие человечества
Человек, уходящий в иной мир, не возьмет с собой деньги.
Фото: Freepik

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение следующих 20 лет раздаст практически все свое состояние на цели глобального здравоохранения, образования и борьбы с бедностью, пишет  Hi-tech Mail.

Благотворительный фонд Гейтса окончательно закроется 31 декабря 2045 года, выделив к тому времени более 200 миллиардов долларов, или около 16,2 триллиона рублей.

«Люди будут много чего говорить обо мне, когда я умру. Но я твердо уверен, что фраза «Он умер богатым» не будет сказана обо мне»,

- отметил Билл Гейтс.

Сообщается также, что Гейтс придерживается философских убеждений, согласно которым именно богатая часть человечества несет ответственность за возвращение своих ресурсов обществу.

Интересно, как бы изменилась жизнь в России, если бы российские олигархи стали адептами этой философии… © «Петрозаводск говорит»

 

Обсудить
Метки: 
билл гейтс
состояние
Благотворительность
фонд