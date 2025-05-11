200 миллиардов долларов к 2045 году обещал раздать Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение следующих 20 лет раздаст практически все свое состояние на цели глобального здравоохранения, образования и борьбы с бедностью, пишет Hi-tech Mail.

Благотворительный фонд Гейтса окончательно закроется 31 декабря 2045 года, выделив к тому времени более 200 миллиардов долларов, или около 16,2 триллиона рублей.

«Люди будут много чего говорить обо мне, когда я умру. Но я твердо уверен, что фраза «Он умер богатым» не будет сказана обо мне»,

- отметил Билл Гейтс.

Сообщается также, что Гейтс придерживается философских убеждений, согласно которым именно богатая часть человечества несет ответственность за возвращение своих ресурсов обществу.

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