20-летнего жителя Карелии отправили за решетку за педофилию

20-летнего жителя Пудожского района признали виновным в насильственных действия сексуального характера. Жертве педофила не было 14 лет.



Преступление в отношении малолетнего ребенка было совершено в этом году. Детали в Следкоме не раскрывают, сообщив лишь о приговоре.

Суд отправил молодого человека в колонию строгого режима на двенадцать с половиной лет. Приговор еще не вступил в силу. (фото pixabay.com, Ichigo121212)