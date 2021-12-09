09 декабря 2021, 17:33
Происшествия

20-летнего жителя Карелии отправили за решетку за педофилию

Молодого человека приговорили к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима за насильственные действий сексуального характера в отношении ребенка

20-летнего жителя Пудожского района признали виновным в насильственных действия сексуального характера. Жертве педофила не было 14 лет.

Преступление в отношении малолетнего ребенка было совершено в этом году. Детали в Следкоме не раскрывают, сообщив лишь о приговоре.

Суд отправил молодого человека в колонию строгого режима на двенадцать с половиной лет. Приговор еще не вступил в силу. (фото pixabay.com, Ichigo121212)

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педофилия