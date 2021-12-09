Выяснилась причина, по которой при взрыве серьезно покалечился рабочий

Обстоятельства несчастного случая, который произошел с начальником участка компании «Карелвзрывпром», расследовали в Государственной инспекции труда РК. В ведомстве сообщили, что направили все материалы в прокуратуру Петрозаводска.

Напомним, трагедия случилась 5 сентября на карьере рядом с поселком Кааламо неподалеку от Сортавала. Там проводили взрывные работы, сотрудник компании держал в руках детонатор, который неожиданно сработал.

В итоге 43-летнему мужчине оторвало правую кисть, палец на левой руке, он получил ожог лица и роговицы.

В инспекции считают, что все случилось из-за нарушения работником правил промышленной безопасности и требований охраны труда, а также неудовлетворительной организации производства взрывных работ. // Фото: vsednr.ru