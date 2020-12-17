20 декабря пройдет Чемпионат ПетрГУ по спортивному программированию

20 декабря в республике проведут осенне-зимний чемпионат Петрозаводского госуниверситета по спортивному программированию, сообщает сайт ПетрГУ.

В этом году впервые соревнования пройдут в IOI формате. Это означает, что за каждую задачу можно получить некоторое число баллов, а не только "+" или "-", как раньше. То есть неполные решения также будут учитываться жюри. Организаторы олимпиады надеются, что это позволит участникам и проверяющим насладиться задачами в полной мере.

К участию приглашаются студенты университета и школьники Карелии. Соответственно в двух категориях конкурс и пройдет. Все остальные желающие могут принять участие вне конкурса.

С расписанием и правилами чемпионата можно ознакомиться здесь, а зарегистрироваться тут

Организаторы предупреждают, что регистрироваться нужно заранее!

На днях портал «Петрозаводск голворит» писал о победе карельских программистов на конкурсе «Цифровой прорыв».

Команда self.win из Карелии разработала сервис для изучения иностранных языков TalkyFoxy. Это мобильное приложение, которое позволяет общаться с искусственным интеллектом на иностранных языках. Как заявляют создатели, бот может прочитать пользователю новости или разыграть случайный сценарий из реальной жизни.

Self.win стала единственной командой из Карелии, которая дошла до финала и получила заслуженный приз.

Фото с сайта ПетрГУ