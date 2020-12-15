Программисты из Карелии победили в финале конкурса «Цифровой прорыв»

В Москве прошел так называемый гранд-финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», сообщает паблик «Республика Карелия».

Целью мероприятия, организаторы заявили выявление и раскрытие потенциала специалистов информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами.

Проект объединил более 94 тысяч пользователей. 45 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях.

В рамках гранд-финала, 45 команд-победителей разделили общий призовой фонд в 22,5 миллиона рублей и представили жюри свои IT-решения.

В число финалистов вошла и команда self.win из Карелии, которая разработала сервис для изучения иностранных языков TalkyFoxy.

Это мобильное приложение, которое позволяет общаться с искусственным интеллектом на иностранных языках. Как заявляют создатели, бот может прочитать пользователю новости или разыграть случайный сценарий из реальной жизни.

Self.win стала единственной командой из Карелии, которая дошла до финала и получила заслуженный приз.

Поздравляем!

Фото из группы «Республика Карелия»