Программисты из Карелии победили в финале конкурса «Цифровой прорыв»
В Москве прошел так называемый гранд-финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», сообщает паблик «Республика Карелия».
Целью мероприятия, организаторы заявили выявление и раскрытие потенциала специалистов информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами.
Проект объединил более 94 тысяч пользователей. 45 тысяч россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях.
В рамках гранд-финала, 45 команд-победителей разделили общий призовой фонд в 22,5 миллиона рублей и представили жюри свои IT-решения.
В число финалистов вошла и команда self.win из Карелии, которая разработала сервис для изучения иностранных языков TalkyFoxy.
Это мобильное приложение, которое позволяет общаться с искусственным интеллектом на иностранных языках. Как заявляют создатели, бот может прочитать пользователю новости или разыграть случайный сценарий из реальной жизни.
Self.win стала единственной командой из Карелии, которая дошла до финала и получила заслуженный приз.
Поздравляем!
Фото из группы «Республика Карелия»