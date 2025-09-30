18-летняя девушка погибла ночью в Ленобласти

В ночь на 30 сентября в Ленинградской области в ДТП погибла девушка-пешеход. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, трагедия произошла во Всеволожске. 23-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход умерла на месте. По факту случившегося проводится проверка.

