30 сентября 2025, 12:28
Россия

18-летняя девушка погибла ночью в Ленобласти

Смертельная дорожная авария унесла жизнь девушки во Всеволожске
Скорая помощь
Фото: freepik

В ночь на 30 сентября в Ленинградской области в ДТП погибла девушка-пешеход. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, трагедия произошла во Всеволожске. 23-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход умерла на месте. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что мужчину жестко сбили на Карельском проспекте в Петрозаводске.

