17 дворов, скверы и парк хотят благоустроить в 2025 году

17 дворов и три общественные территорию рассчитывают благоустроить в следующем году в столице Карелии по программе комфортная городская среда. На мероприятия планируют направить 77,3 млн рублей. Об этом рассказали в Петросовете.

Деньги хотят потратить на благоустройство парка Беличий остров на Кукковке, Тихого сквера на Голиковке и Терманского сквера в СКЗ. Эти территории были выбраны во время голосования. // фото «Петрозаводск говорит»