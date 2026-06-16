16 ноября состоится открытие абонемента №19 «Музыка любимых книг»

Концерт «Мёртвые души» в Карельской филармонии приурочен к 215-летию Николая Гоголя и 100-летию Альфреда Шнитке

«Мёртвые души» – одно из самых ярких произведений русской литературы. Великий писатель-реалист Николай Гоголь показал современную ему Россию, сатирически изобразив поместное дворянство и губернское чиновничество. «Мёртвые души» не теряют актуальности и в наши дни. История пройдохи Чичикова поражает узнаваемостью, юмор не утратил своей остроты, а рассуждения писателя о Руси отдают горечью, привычной нашему современнику.

Сюжеты произведений Николая Гоголя нередко становились основой для спектаклей и кинофильмов. В спектакле «Ревизская сказка» Театра на Таганке главным героем становится сам Гоголь, писателя окружают созданные им персонажи. Популярность музыки к спектаклю «Ревизская сказка» побудила композитора Альфреда Шнитке создать отдельную сюиту (1981) – яркую, ироничную, мистическую, завораживающую. Через три года, в 1984 году, Альфред Шнитке написал музыку к многосерийному фильму «Мёртвые души» режиссера Михаила Швейцера. Музыка Шнитке подчёркивает колорит гоголевского мира, где от смешного до жуткого один шаг.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий;

Художественное слово – заслуженный артист Карелии Александр Картушин.

В программе: фрагменты поэмы Николая Гоголя, музыка Альфреда Шнитке.

Начало в 18:00. 6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/mertvie-dushi16-11/

На правах рекламы. ГАУ РК "Карельская Госфилармония". ИНН 1001040248. ERID: