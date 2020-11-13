14 ноября в Кондопоге покажут спектакль «Кошкин дом»

14 ноября в 16.00 на сцене Дворца искусств жителям города Кондопоги покажут сказку «Кошкин дом», сообщается в паблике «Музыкальный театр Республики Карелия».

«Нам хочется, чтобы зрители увидели, как меняются герои в процессе спектакля, как из высокомерных и манерных они превращаются в живых персонажей, у которых есть простые теплые чувства и эмоции, и которые начинают понимать, что счастье – в человеческих взаимоотношениях»,