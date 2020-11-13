13 ноября 2020, 22:07
Культура

14 ноября в Кондопоге покажут спектакль «Кошкин дом»

Музыкальный театр Карелии едет на гастроли в город бумажников

14 ноября в 16.00 на сцене Дворца искусств жителям города Кондопоги покажут  сказку «Кошкин дом», сообщается в паблике «Музыкальный театр Республики Карелия».

«Нам хочется, чтобы зрители увидели, как меняются герои в процессе спектакля, как из высокомерных и манерных они превращаются в живых персонажей, у которых есть простые теплые чувства и эмоции, и которые начинают понимать, что счастье – в человеческих взаимоотношениях»,

– говорится в анонсе.

Фото и видео из группы Музыкальный театр Республики Карелия.

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Карелия
Кондопога
Петрозаводск
Музыкальный театр Карелии
«Кошкин дом»
спектакль