13 ноября 2020, 22:07
14 ноября в Кондопоге покажут спектакль «Кошкин дом»
Музыкальный театр Карелии едет на гастроли в город бумажников
14 ноября в 16.00 на сцене Дворца искусств жителям города Кондопоги покажут сказку «Кошкин дом», сообщается в паблике «Музыкальный театр Республики Карелия».
«Нам хочется, чтобы зрители увидели, как меняются герои в процессе спектакля, как из высокомерных и манерных они превращаются в живых персонажей, у которых есть простые теплые чувства и эмоции, и которые начинают понимать, что счастье – в человеческих взаимоотношениях»,
– говорится в анонсе.
Фото и видео из группы Музыкальный театр Республики Карелия.