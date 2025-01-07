07 января 2025, 15:21
Происшествия

14 человек, эвакуированных из дома на Зареке, перевезли в гостиницу

В Петрозаводске составляют списки людей, квартиры которых пострадали при взрыве газа

В Петрозаводске создана комиссия по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа. По итогам работы комиссии будет определен размер выплат пострадавшим из резервного фонда администрации города.

Для оперативного устранения последствий взрыва бытового газа в квартире на улице Луначарского, 19, в городе введен режим ЧС. Определен список первоочередных мер, в их числе - обеспечение жильем и питанием нуждающихся в такой помощи.

Вечером 6 января все жильцы были оперативно эвакуированы из дома, где произошел взрыв. Четверо пострадавших госпитализированы. Восемь жителей дома были доставлены в пункты временного размещения. Людей проведала глава города Инна Колыхматова.

«Сейчас списки корректируем – кто-то был на смене, в гостях. Чтобы людям было более комфортно, приняли решение переместить горожан, которые нуждаются в жилье, в гостиницу «Северная». Здесь будут проживать пока 14 человек. Наша задача – всех разместить, обеспечить горячим питанием»,

- сообщила Колыхматова.

Здание на Луначарского продолжают обследовать специалисты госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору республики, АО «Карелгаз» и других профильных организаций. В результате взрыва газа в доме была разрушена межквартирная стена, нарушено газоснабжение. Причины происшествия устанавливает следственный комитет по РК. МВД обеспечивает охрану дома. Принимаются меры к восстановлению теплового контура пострадавших от взрыва квартир, чтобы не допустить разморозки. // фото пресс-службы главы РК

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